Daan Heymans bezorgt Charleroi de zege en AA Gent kopzorgen met winnende treffer in toegevoegde tijd

Gent verloor vorige week van Dender en speelde in de week gelijk tegen Silkeborg. Tegen Charleroi gingen ze dan ook op zoek naar een eerste overwinning in 3 wedstrijden, maar met Charleroi kregen ze wel een tegenstander die vol vertrouwen zat na de 1-4-zege tegen STVV. In de eerste helft konden beide ploegen niet voor groot gevaar zorgen. Een kopbal van Daan Heymans was de grootste mogelijkheid voor Charleroi. Fernandez-Pardo werd afgeblokt in de andere 16. Na rust viel er wel wat meer te noteren. De ingevallen Badji was gevaarlijk met het hoofd, maar hij kon tot viermaal toe Davy Roef niet echt bedreigen. Bij Gent was Mathias Delorge het gevaarlijkst met een afstandsschot dat net naast zoefde. De wedstrijd sleepte zich voort naar het einde tot Heymans na geharrewar de bal pardoes in zijn voeten kreeg. Eerst vloog de bal nog tegen de paal via Watanabe, maar daarna kreeg Badji de bal toch tot bij Heymans. Die trapte de bal in het dak van het doel en bezorgde Charleroi de 3 punten. Charleroi sluit aan bij de top met een 6 op 9, Gent blijft achter in de buik van het klassement met een 3 op 9.

Matisse Samoise (Gent): "Ik denk dat die late goal niet nodig was, ik zag het niet goed. Maar ik denk niet dat Charleroi zulke grote kansen had, dat het verdiende om te winnen. Een gelijkspel had een logisch resultaat geweest, maar aanvallend hebben we wel niet genoeg gebracht. Daar moeten we aan werken. Nu moeten we gewoon focussen op donderdag, want dat is een belanrgijke wedstrijd voor ons."

Daan Heymans (Charleroi): "Dit zijn de doelpunten die je wil maken, zo op het einde. Zeker als je onze tweede helft ziet, we hebben gewoon gedomineerd. Het doet veel deugd om op het einde die wedstrijd over de streep te trekken. Het was geen gemakkelijke wedstrijd, ook door de warmte, maar we mogen fier zijn op onze prestatie vandaag."

Rik De Mil (trainer Charleroi): "Het doel is om elke wedstrijd te verbeteren en dat zie ik. Ik denk dat we goed beginnen aan de wedstrijd, zonder echte kansen. Maar de organisatie was goed en in de 2e helft verdienden we om te winnen. We moeten wel efficiënter zijn en sneller scoren. Maar we houden wel de nul, dus dat is heel goed voor onze ploeg."

Wouter Vrancken (trainer Gent): "Ik ben teleurgesteld. We waren aan de bal niet goed genoeg. In de laatste fase hebben we het moeilijk om aan kansen te geraken. Dat was vandaag ook weer het geval. Maar dan moet je wel die passie uitstralen en dat miste ik vandaag een beetje."