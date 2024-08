STVV wil de 0 wegwerken, Antwerp gaat op zoek naar een eerste thuiszege

STVV recupereert olympische Japanners

De voorbije weken miste STVV wat spelers door de OS in Parijs. Fujita, Yamamoto en Kokubo trainden evenwel de voorbije week mee en zouden klaar moeten zijn voor een eerste optreden in de Jupiler Pro League dit seizoen.



Japan ging er in de kwartfinales uit in Parijs na een 0-3 tegen de latere kampioen Spanje in de kwartfinales.