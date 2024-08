Dubbel olympisch kampioen Remco Evenepoel geeft zaterdag aftrap voor ex-club Anderlecht tegen OHL

Evenepoel geeft aftrap

Remco Evenepoel knalde vorige week in Parijs naar een historische dubbel op de Olympische Spelen, met na goud in de tijdrit ook goud in de wegrit. Dit weekend mag de "ket" uit Schepdaal die twee gouden plakken showen in het Lotto Park.



Evenepoel zal de aftrap geven voor zijn ex-club Anderlecht, waar hij in de jeugd jaren voetbalde, voor de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.



"Remco krijgt een passend eerbetoon. Waar het stadion voor de laatste thuiswedstrijd van afgelopen seizoen volledig paars kleurde, worden supporters nu volledig in het wit verwacht voor de terugkeer naar het Park", deelt Anderlecht mee.



Afspraak zaterdag om 20.45 uur.