LIVE: Op slag van rust verdubbelt Mac Allister de voorsprong voor Union, kan Beerschot terugklauwen?

2-1 via Keita

Mac Allister en Machida grijpen beiden niet doortastend in. Keita komt oog in oog met Moris en trapt de bal laag in doel. De Union-doelman komt er nog aan maar kan de bal niet uit zijn doel houden.





Ook in de tweede helft zien we dus snel een doelpunt. Het is de eerste goal van Beerschot in de Jupiler Pro League. Kunnen ze er meteen een tweede aan breien?