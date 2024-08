Topper Standard-Club Brugge: "Verwachten passie en vuur tegen een jong Standard"

Standard is een ploeg die vorige week misschien onverhoopt een punt pakte op Genk. Het is ook een ploeg met heel veel jonge gasten van SL16, maar ze hebben de laatste dagen kwaliteit binnengehaald. Ze dragen heel veel passie en vuur uit. Dat zullen we zeker ook verwachten in hun eerste thuiswedstrijd. Ivan (Leko) is ook iemand die heel gedreven en passioneel is. Hij brengt dat zeker in de ploeg.

Club Brugge-coach Nicky Hayen