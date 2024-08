Kan promovendus Dender ook AA Gent in bedwang houden? "Moeten lijn doortrekken"

Gent en Dender zijn de uitverkorenen om de tweede speeldag af te sluiten. In een Oost-Vlaams onderonsje mogen de twee ploegen uitmaken wie er met de buit gaat lopen. Houdt Dender wederom een topploeg in bedwang of voltrekt de logica zich met een overwinning van AA Gent? Mis hier niks van alle actie.