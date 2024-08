KAA Gent laat zich in eerste thuismatch ringeloren door promovendus Dender

EINDE: KAA Gent 1-2 Dender

Gent verliest zijn eerste Jupiler Pro League-wedstrijd in eigen huis. Het verslikt zich in de promovendus die zich opnieuw met rechte rug heeft getoond. Invaller Berte werd de matchwinnaar zo'n 5 minuten van het einde, wanneer hij knap van zijn man wegdraaide en overtuigend de 1-2 in het dak van het doel knalde. Een koude douche voor Gent, want na de verdiende 0-1-achterstand uit de eerste helft, tapte het wel uit een ander vaatje na de rust. Vrijwel meteen na de pauze leek het orde op zaken te stellen met Yokota die in een duet met een Surdez de gelijkmaker vond. Maar Gent kon het aanhoudende, verschroeiende tempo niet uitbuiten in meer goals. Mede omdat Dender zich dubbelplooide in de verdediging en aanvallend loerde op de counter, waarop het dus wel succesvol bleek. Goed tactisch plan van Vincent Euvrard, Wouter Vrancken heeft nog wat werk aan de winkel.