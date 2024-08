Kortrijk komt na een kwartier op voorsprong via Ferri tegen Cercle Brugge

Kortrijk kan nieuwkomer Takamine opstellen

Het heeft veel administratieve moeite gekost, maar Kortrijk-coach Freyr Alexandersson kan straks beschikken over nieuwkomer Tomoki Takamine, de derde Japanse versterking die eerder deze week werd geofficialiseerd.



Alexandersson ziet het helemaal zitten met de 26-jarige middenvelder, die 136 matchen in de J-League achter zijn naam heeft. "Takamine is een topspeler. Hij kan op de 6 en de 8 spelen. Hij komt een ex-ploegmaat tegen, wat altijd goed is voor zijn gemoed."





"Hij is een vechter, een winnaar en een harde werker, sterk en agressief. Ik ben heel tevreden dat hij er als ervaren speler bijkomt."



Bram Lagae is dan weer een jonge nieuwkomer. De 20-jarige verdediger wordt gehuurd van Gent. "Ik vroeg een goede centrale verdediger en ik kreeg er een. Hij is bovendien linksvoetig, dat is een bonus. Gent verlengde zijn contract voor het hem uitleende, ik begrijp waarom gezien zijn kwaliteiten."