Anderlecht-coach: "Simic traint heel goed, ik overweeg hem te laten starten tegen Antwerp"

"Simic maakt heel goede indruk"

We mogen Jan-Carlo Simic, de 19-jarige aanwinst van Milan, zondag wellicht voor het eerst in de basis verwachten. "Hij maakt een heel goeie indruk", stelt Riemer. Hij is jong en staat aan het begin van zijn profcarrière. Hij is heel toegewijd en gretig."



"Je zou hem nooit 19 jaar geven, hij is heel matuur voor zijn leeftijd, heel professioneel ook. Hij is ook heel ambitieus en kan niet wachten om te spelen."



"Dus hij zal zondag spelen", maakte de Deense coach een grapje op de persconferentie. "Hij is ook heel goed op training en zette al veel stappen. Hij speelde wel nog niet veel, maar hij had 30 minuten op STVV en de dag nadien 60 minuten tegen Seraing."



"We kunnen nu zeggen dat hij competitief is en hij in mijn plannen zit voor de basiself."