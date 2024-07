Mirakelcoach van Kortrijk: "Thuis winnen tegen Gent is droomscenario"

KVK-coach Alexandersson: "Winnen thuis is droomscenario"

Met de IJslandse coach Freyr Alexandersson werd na Nieuwjaar alles anders bij Kortrijk: als rode lantaarn leek Kortrijk een vogel voor de kat, maar de nieuwkomer kon dankzij de barrages met de tweedeklassers zijn plek op de valreep nog behouden. Het versloeg 2 keer Lommel.



Vorig seizoen kende Kortrijk een tumultueuze aanloop met berichten over een verkoop, die dan toch niet doorging. KVK speelde oefenduels tegen sterke tegenstanders uit de Championship, Ligue 1 en de Eredivisie.



"We zijn zo klaar als het kan", zegt Alexandersson. "We moeten werken met de kern die op vandaag hebben. Ik heb vertrouwen in deze groep. De eerste wedstrijd thuis winnen is een droomscenario."



Alexandersson volgde de Europese wedstrijd van de Gentenaars donderdagavond in hun stadion. “Ik zag een goede ploeg met vooral drie sterke ex-Kortrijk-spelers”, vertelt hij, doelend op Kums, De Sart en Watanabe.