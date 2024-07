LIVE: Genk en Standard beginnen met piepjonge elftallen aan het seizoen

Genk met nieuwe coach, zonder paar sterkhouders en met 18-jarige doelman

Na 2 seizoenen Wouter Vrancken begint Genk met Thorsten Fink als nieuwe coach aan de competitie. De Duitser maakte indruk bij zijn passage in STVV vorig seizoen.



Fink beseft het belang: "De eerste wedstrijd inzetten met een zege is belangrijk om met een positieve sfeer de competitie aan te vatten."



De coach kan niet over iedereen beschikken. Bilal El Khannouss en Zakaia El Ouahdi zijn met Marokko op de Spelen. Carlos Cuesta, Mark McKenzie en aanvoerder Bryan Heynen zijn niet klaar om te spelen, doelman Hendrik Van Crombrugge zit na zijn blessure weer in de selectie. "Maar hij speelde maar 10 minuten in de voorbereiding en mist zo matchritme."



De 18-jarige Mike Penders staat zo zonder tegenbericht onder de lat. Hij wordt woensdag 19. "Mike is er klaar voor. Het verleden toont dat de club over talentvolle keepers beschikt. Vandevoordt en Courtois waren ook jong."



"Ik ben niet bang om jonge spelers te brengen, ze mogen fouten maken. Voor een keeper heeft dat snel grotere gevolgen, maar we hebben het volste vertrouwen in hem. Ik ben tevreden over wat hij toonde in de voorbereiding."



De doelman van 2 meter was vorig jaar aanvoerder van Jong Genk in de tweede klasse.