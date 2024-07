Paal houdt nieuwkomer Dender van stunt tegen inspiratieloos Union

za 27 juli 2024 18:43

Net als Club Brugge heeft Union meteen punten laten liggen op de openingsspeeldag. Op het veld van nieuwkomer Dender ontbrak het de vicekampioen aan creativiteit. De paal hield Dender in de tweede helft zelfs nog van een stunt.



Dender - Union Man van de match Union dwong te weinig kansen af om echt aanspraak te maken op een doelpunt, maar stootte bij de weinige mogelijkheden dan ook steeds weer op Michael Verrips (ex-KVM). Ook in het slot hield hij invaller Khalaili van een cruciaal doelpunt. Sleutelmoment Te weinig creativiteit tegen een stug blok, dat levert vaak geen doelpunt op. Vandaag ook, en dus is het wachten op de koude douche. Hrncar bezorgde die bijna aan de bezoekers, de Slovaak zag zijn geweldige trap uiteenspatten op de paal. Statistiek Het was een wedstrijd die ons heel weinig kon bekoren, en dat is te zien aan de xG cijfers (expected goals). Met 0,35 tegen 0,68 waren de kansen duidelijk zeldzaam en klein.

Vincent Euvrard (eindelijk coach in eerste klasse) noemde Union op voorhand een topploeg en stelde zijn jongens daarop in. Een laag blok maakte voetballen moeilijk voor de bezoekers uit Brussel. Ook zij ondervonden dat openen bij een promovendus veel moeilijker is dan het lijkt. Union geraakte er voor de rust, behalve wat kansjes in de openingsminuten, niet door. Nsimba scoorde voor Dender maar zag zijn doelpunt terecht afgekeurd voor buitenspel. Na rust meer van hetzelfde: te lage kwaliteit bij Union, een goed blok bij Dender. Al was er wel beterschap, met Puertas en Teklab die tot trappen kwamen. Doelman Verrips greep telkens goed in. Voor Dender was het zoeken naar uitbraakjes, bijna viel het doelpunt op een heerlijke trap van Hrncar. Die nam een vallende bal in één keer op de slof, maar deed dat nét niet goed genoeg. Via de binnenkant van de paal ging het leer weer het speelveld in. Union, dat toch een klein slotoffensief wilde lanceren, bracht Khalaili en Promise in. Die beloven veel te zijn, maar konden voorlopig Nilsson en Amoura niet doen vergeten. Khalaili had de voorsprong aan de voet, maar ook hij kwam Verrips tegen. Een puntendeling dus in Dender, net zoals Club Brugge mist Union de start van het nieuwe seizoen.

Vincent Euvrard (Dender): "Een dik verdiend punt. Als je die momentjes, met Nsimba en Hrncar pakt, kun je misschien wel winnen. Anderzijds heeft Union ook wel wat kansen gehad. Het was belangrijk om tegen dit Union niet te veel ruimte weg te geven. Tactisch hebben we het goed aangepakt, en een goede teamprestatie gebracht. Voor mij persoonlijk zag ik het niet als revanche, dan tochcoach zijn in eerste klasse. Het is eerder een logisch gevolg van de opbouw van mijn trainerscarriere, al heeft het iets langer geduurd. Sebastien Pocognoli (Union): "We waren voorbereid op hun spel, met dat laag blok en direct spel. We hebben kansen afgedwongen, die we dan niet afmaakten. Hoe langer het dan nul nul blijft, hoe meer we geconfronteerd werden met een gebrek aan intensiteit. We waren soms iets te laat, of iets te braaf. We moeten blijven werken."

Michael Verrips (Dender): "We hebben hard gestreden voor dit punt en mogen trots zijn dat we dat kunnen binnenhalen in onze eerste wedstrijd. De ploeg is een groep met heel goede wil en veel energie, dat hebben we vandaag ook laten zien door Union het zo moeilijk te maken. Een puike prestatie."