LIVE: Een nieuw seizoen, een nieuwe start voor Charleroi en Antwerp

De Mil: "De Roeck wil voetbal spelen"

Charleroi heeft een goede voorbereiding achter de rug. De domper van vorig seizoen - Rik De Mil kwam Felice Mazzu vervangen nadat die in de degradatieplay-offs gesukkeld was - is doorgespoeld.



Charleroi tankte vertrouwen in de oefenduels en jaagt op de overwinning in zijn eerste thuismatch van het nieuwe seizoen.



"Iedereen is klaar om te spelen", gaf De Mil mee op de persconferentie. "De sfeer in de groep is heel goed."



Na de beker en de titel in 2023 liep Antwerp in de terugronde van vorig seizoen leeg als een ballon. "Maar Antwerp is een topclub", geeft De Mil aan.



"Ik ken Jonas De Roeck een beetje. Hij is een goede trainer en wil voetbal spelen. Bij Westerlo kende hij een goede periode. We hebben op bepaalde vlakken dezelfde ideeën."