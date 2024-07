Jonas De Roeck luistert zijn debuut als Antwerp-coach op met nipte zege tegen Charleroi

Een foutloze start van The Great Old. Jonas De Roeck zag bij zijn vuurdoop als Antwerp-coach hoe waardevol de "oudjes" blijven. Vincent Janssen (30) maakte vroeg de winning goal na een assist van Toby Alderweireld (35). In een duel met veel afval in het spel kwam Charleroi in de slotfase nog in de buurt van de gelijkmaker.

Bij Charleroi wachten ze na het vertrek van een hele rij spelers nog op valabele vervangers. Coach De Mil bracht dus een elftal met redelijk vertrouwde namen op de been, met doelman Koné als belangrijkste nieuweling. Bij Antwerp liet De Roeck meteen Odoi, Chery en Costa starten.

Beide ploegen willen voor verzorgd en positief voetbal staan, maar zo vroeg in het seizoen is dat niet vanzelfsprekend. Vooral Charleroi had het moeilijk om een deftige aanval op poten te zetten.



Antwerp had aan één kans genoeg om op voorsprong te klimmen. Chery bereikte met een slimme voorzet Alderweireld, die de bal dwars voor doel kopte. Daar handelde Janssen sneller dan de rest, en zo stond het 0-1. Aan die stand veranderde in een flauwe eerste helft niets. Een schotje van Guiagon had nog geen bowlingkegel omvergekregen.



Ook in de tweede helft kreeg de thuisploeg de motor niet meteen aan de praat. Antwerp bekeek het ondertussen een beetje en ontsteeg de middelmaat ook niet meer.



Pas na het uur, toen De Mil een driedubbele wissel had doorgevoerd, kwam er wat animo. Balikwisha verprutste een enorme kans door niet egoïstisch genoeg te zijn en in dezelfde minuut kopte Badji aan de overkant een vrije kopkans mijlenver naast.



Charleroi begon druk te ontwikkelen, maar de Zebra's maakten al te vaak de verkeerde keuze in en rond de rechthoek. Op die manier had Janssen het op een tegenprik zomaar kunnen afmaken, maar Koné stond pal op de knal van de Nederlander.



Helemaal op het einde, als door de spionkop aangezogen, viel er toch nog bijna een doelpunt uit de lucht. Dabbagh had de vrijheid om van dichtbij uit te halen, maar Lammens hield zijn netten gaaf. Antwerp begint dus met een zuinige zege aan het seizoen.