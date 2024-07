OH Leuven begint aan nieuwe seizoen bij promovendus Beerschot: "Dit is een moeilijke wedstrijd voor elk team"

Beerschot wacht tot september op definitieve shirts

Beerschot zal straks nog niet in zijn definitieve shirts spelen. De reden daarvoor? De ontwerpen van de shirts moesten al in december doorgegeven worden aan de kledingsponsor, maar de titel en de bijhorende promotie hadden ook hun invloed op de shirtsponsors. Daarom zal er nog een groot kleurenvlak staan achter de hoofdsponsor. Een tussentijdse oplossing die pas in september verholpen kan worden.