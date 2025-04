Antwerp-Club Brugge (LIVE vanaf 13.30 uur): springt Club weer over Union naar de 2e plaats?

Wraak op de Bosuil?

Club Brugge begon met een duidelijke zege tegen Anderlecht aan de play-offs. "Zo willen we erdoor gaan: op een rustige en geconcentreerde manier", zei Hayen.



De volgende opdracht is een bezoekje aan de Bosuil, waar Club Brugge in de competitie met 2-1 verloor. Hans Vanaken bracht blauw-zwart voor de pauze op voorsprong, maar in het slot keerde de thuisploeg het nog helemaal om.



"We waren toen 85 minuten dominant en hadden 100 procent de drie punten verdiend", aldus Hayen. "Maar we geven de wedstrijd in drie zotte minuten weg. Voor de play-offs hebben we besproken wat we wel en niet moeten doen. De nederlaag tegen Antwerp is toen wel ter sprake gekomen."





"Of het nog in de kopjes zal zitten? Als we 0-1 voor komen, gaan we ons niet ingraven. We moeten ons eigen spel spelen en nu moeten we het wel afmaken. Dat is de boodschap die we meenemen."