Anderlecht wil scherprechter zijn in titelstrijd, Tolu speelt 100e match voor Genk

Hasi wil reactie zien

Met een droge 2-0 in Brugge begon Besnik Hasi zijn tweede hoofdstuk als coach van Anderlecht. "Het zou gemakkelijk zijn om negatief te zijn en iedereen af te maken, maar dat werkt averechts", zegt hij. "Een analyse werkt wel. We hebben gesproken met de groep en verwachten een reactie."



"Brugge was beter in alle facetten. We hebben nu wat meer tijd gehad om accenten te leggen? Het zal niet in 1, 2, 3 beter zijn, maar het geloof moet wel weer in de ploeg komen. We hebben de kwaliteiten, maar dat hebben we tegen Brugge niet getoond."



Tegen Genk krijgt Hasi - voor het eerst weer in het Lotto Park - de kans op revanche. "De ontvangst? Het is niet dat we met 3-0 hebben gewonnen en het publiek zal zeggen: de redder is daar. De supporters zijn veeleisend, dus we moeten eerst het voetbal brengen dat ze verwachten."





"Genk heeft meer opties voorin dan Brugge, maar Brugge is verdedigend sterker. Ik denk dat Genk ons beter moet liggen, maar we mogen niet vergeten te voetballen."