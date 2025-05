Westerlo pakt in slot tegen Dender alsnog de zege in zenuwachtige match met 4 strafschoppen

Euvrard wil "domineren"

Trakteren gaat Euvrard niet doen, mochten zijn jongens de nul houden in het Kuipje na al zes wedstrijden in de play-offs met veel tegendoelpunten. Komt daar nog eens bij dat Westerlo altijd scoort thuis: "Dan om een clean sheet vragen is natuurlijk de lat hoog leggen, maar we komen naar hier om te winnen. We gaan hetzelfde proberen doen als wat we zowel in de play-offs als in de reguliere competitie thuis deden tegen Westerlo, domineren."