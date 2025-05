LIVE: Geeft KV Mechelen het nog uit handen? Pletinckx brengt OH Leuven weer in de wedstrijd

1-1-gelijkspel in heenwedstrijd

Vorig jaar keken KV Mechelen en OH Leuven elkaar ook al in de ogen in de Europe Play-offs. KV Mechelen trok toen twee keer aan het langste eind en in oktober smeerde het OHL dit seizoen ook nog eens een stevige 5-0-nederlaag aan.



Maar in 2025 vergaat het OHL beter: eind januari hield het de punten thuis tegen de Mechelaars en drie weken geleden draaide het eerste duel in de play-offs op een 1-1-gelijkspel uit. Lauberbach opende toen na een kwartier de score en amper drie minuten later maakte Schrijvers al gelijk.