KV Mechelen rekent verdiend af met OHL in Dijlederby en weet na een maand weer wat winnen is

OH Leuven was samen met Union de enige ploeg die nog niet verloren had in de play-offs, maar die status zijn ze nu kwijt. Bovendien is het voor OHL nog maar de tweede thuisnederlaag van het seizoen. De vorige dateert al van 2 november vorig jaar, tegen Club Brugge.

De late aansluitingstreffer van Ewoud Pletinckx zorgde nog voor een verrassend spannende slotfase aan Den Dreef, maar de overwinning van KV Mechelen kwam niet meer in het gedrang. OH Leuven is zo zijn ongeslagen status in de Europe Play-offs kwijt.



Dankzij een meer dan verdiende overwinning mengt KV Mechelen zich zo weer volop in de strijd voor een Europees ticket. De bezoekers klommen vlak voor de rust op voorsprong. Osifo maakte duidelijk hands op een voorzet van Belghali en Rob Schoofs zette de bezoekers met een harde penalty verdiend op voorsprong.



Een slap OH Leuven was na een ruim een kwartier al eens ontsnapt aan die 0-1, toen Schrijvers de bal bijna in eigen doel werkte. De lat hield de thuisploeg toen nog overeind. Bij kansen voor Storm en Lauberbach was het dan weer telkens net niet voor KV Mechelen.



OH Leuven stelde daar weinig tot niks tegenover. Eén keer kon Banzuzi er toch vandoor glippen, maar De Wolf kloppen lukte niet.