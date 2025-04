LIVE - OHL toch opnieuw op voorsprong: Ikwuemesi trapt tweede van de namiddag binnen

Hrncar straft foutjes Ricca af: 3-2

Ow, Ricca gaat tot tweemaal toe in de fout. Eerst glijdt hij weg en daarna wil hij een voorzet wegwerken, maar doet hij dat in de voeten van David Hrncar. Die twijfelt niet en maakt de aansluitingstreffer. Krijgen we toch nog spanning in Leuven?