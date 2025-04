LIVE (20.45u): Springt Charleroi naar voorlopige leidersplaats in Europe Play-Offs op bezoek bij Westerlo?

De Mil: "Moeten mentaal sterk zijn"

"De winst tegen Standard was heel belangrijk voor het vertrouwen", geeft De Mil inkijk in de psyche van zijn ploeg. "De play-offs zijn wel nog lang, met nu een periode waarin we mentaal sterk en consequent gaan moeten zijn. Westerlo is één van de favorieten voor mij, en net als wij een ploeg die de bal wilt."