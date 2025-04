KV Mechelen gaat voor leidersplaats in Europe Play-offs in Dijlederby tegen OH Leuven

Ook in de Europe Play-offs wordt er vandaag gevoetbald. In de strijd om de Dijle trekt OH Leuven vanmiddag naar het AFAS Stadion van KV Mechelen. OHL kan zich mengen in de strijd om de koppositie in de Europe Play-offs. KV Mechelen kan bij een overwinning alleen leider worden. Volg de wedstrijd hier live vanaf 16.00 uur of luister naar Radio 1.