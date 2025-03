Europe Play-offs worden nog spannender: Dender wint met het kleinste verschil van Westerlo

Owngoal Reynolds

De spitsen hebben al voor veel kansen gezorgd voor Dender, maar het is een Westelse verdediger die de bal voorbij zijn doelman. Scheidler duikt gevaarlijk op aan de tweede paal, waardoor Reynolds nog wil ingrijpen. Via zijn voet gaat de bal knullig over Jungdal, die nu wél geklopt is. De voorsprong is terecht, al is de manier waarop lullig.