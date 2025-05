Op revanche belust Westerlo wil knappe statistiek voortzetten tegen Dender

Speeldag 1: Dender dient Westerlo enige verlies toe

Bij de eerste speeldag van deze Europe Play-offs ging Westerlo in Dender verliezen met 1-0, een owngoal van Bryan Reynolds.



Het is voorlopig de enige nederlaag van Westerlo in deze play-offs, daarna speelden de Kemphanen 4 keer gelijk en wonnen ze 1 keer (tegen KVM).



Na speeldag 1 lagen alle teams nog op een zakdoek, nu is er meer afscheiding.



Charleroi leidt na 6 duels met 3 punten meer dan OHL, 4 meer dan Westerlo en 5 op KV Mechelen. Met 6 punten achterstand kan het nog mathematisch voor Dender en Standard, maar dat is het dan ook.





De winnaar van de Europe Play-offs speelt tegen de 4e van de Champions' Play-offs voor een ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League.