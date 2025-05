Nog een gelijkspel voor OH Leuven? Volg vanavond de Dijlederby tegen KV Mechelen live

18 keer gelijk

Vorige week tegen Standard (1-1) speelde Oud-Heverlee Leuven al voor de 18e keer dit seizoen gelijk (op 36 wedstrijden).



Niet het record waar coach Chris Coleman op zit te wachten. "Een draw is beter dan niets, maar nu moeten we opstaan", blikt hij vooruit.



"KV Mechelen ook, dus zullen we goals te zien krijgen", voorspelt de T1 van OHL.