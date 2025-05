LIVE (18.15 uur): Kan OH Leuven de punten thuishouden in Dijleberby tegen KV Mechelen?

Blijft OH Leuven ongeslagen?

OH Leuven is de enige ploeg die na zes speeldagen nog ongeslagen is in de Europe Play-offs. Maar liefst vijf keer speelden de Leuvenaren al gelijk, ook op de vorige speeldag thuis tegen Standard. Enkel op Sclessin kon OHL de volle buit pakken.





Ook KV Mechelen kon nog maar één keer winnen, maar incasseerde ook al twee nederlagen.