LIVE: Burgess doet het voor Union! Tienkoppig Racing Genk zit in vieze papieren

Genk: knop omdraaien na 1 op 12

Na één op twaalf is Genk weggezakt naar de derde plaats. Hoewel het slechts op drie punten van leider Union staat, lijkt de ploeg zijn momentum volledig kwijt. Al kan het zaterdag tegen diezelfde Brusselaars weer rechtveren.



"Ik voel me goed en normaal, maar het is pijnlijk dat het een volledig seizoen goed gaat, je aan de leiding staat, en je nu plots verliest", is Genk-speler Zakaria El Ouahdi eerlijk. "Maar goed, we gaan elkaar mentaal sterk houden en blijven presteren."



"Waarom het even minder is? Ik heb niet meteen een uitleg waarom het nu anders loopt. We hebben eigenlijk vrij goed gespeeld de voorbije matchen, behalve in de laatste wedstrijd. Maar dat hoort er nu eenmaal bij, zeker? We gaan sowieso alles blijven geven."



Trainer Thorsten Fink durfde na de verliespartij tegen Antwerp zelf al niet meer over de titel spreken. Hij nam de schuld ook op zich met de woorden "het is mijn verantwoordelijkheid dat deze jonge ploeg nog niet klaar is voor de titel".



El Ouahdi: "De coach deed dat om ons te beschermen en de druk weg te nemen. Al zullen wij het op het veld moeten omdraaien. Ik heb ook een van mijn mindere wedstrijden van het seizoen gespeeld, dat durf ik onder ogen te zien. Als we nog bovenaan willen meespelen, moeten we tegen Union meteen iets laten zien. We zullen alles in het werk stellen om er een topmatch van te maken. En dan zien we wel."