Burgess kopt tienkoppig Racing Genk uit de titelstrijd, Union wipt opnieuw naar leidersplek

Van fiere leider na de reguliere competitie naar een hoopje ellende na zeven speeldagen in de Champions' Play-offs. Na een rampzalige 1 op 15 mag KRC Genk zijn titeldroom wellicht definitief opbergen. De wedstrijd die moest gewonnen worden draaide op een nieuwe ontgoocheling uit.



Genk gaf nochtans een allesbehalve geslagen indruk in het Dudenpark. De wedstrijd was nog geen vijf minuten ver toen Bryan Heynen al bijzonder dicht bij een vroege openingsgoal kwam.



Die 0-1 kwam er niet en op het kwartier ging het helemaal fout voor Genk toen El Ouahdi veel te onbesuisd Niang omver beukte in de zestien. De vijfde penalty in evenveel wedstrijden voor Genk was een feit, maar de bezoekers kwamen met de schrik vrij. Promise David trapte veel te slap en centraal en Penders bracht redding.



Nadien was er vooral veel strijd en weinig doelgevaar. Het balbezit en het beste voetbal was voor Genk, maar de kansen waren wel voor Union. Genk gaf achteraan soms te veel ruimte weg, Ivanovic vergat daarvan te profiteren en besloot in het zijnet. Ook een plaatsbal van de spits miste precisie.