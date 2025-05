Club Brugge zet scheve situatie in stijl recht tegen KAA Gent dankzij goals Vermant en Tzolis

De Gentse treurmars in deze Champions' Play-offs zet zich onverminderd voort. Zes nederlagen op zeven wedstrijden, da's het harde verdict. In vijf van die wedstrijden slikte Gent ook drie of meer goals. De teller staat intussen op 22 tegengoals, terwijl het zelf maar twee keer kon scoren.

Nicky Hayen zette Romeo Vermant in de basis en dat zal de Club-coach zich niet beklaagd hebben. Met twee perfect getimede doelpunten vertolkte de spits een cruciale rol in de Brugse overwinning. Bovendien was zijn eerste goal een parel om duimen en vingers bij af te likken.

Van 0-1 naar 4-1, alsof de openingsgoal van Gandelman Omri niet meer dan een accident de parcours was. Met twee treffers, ééntje kort voor en kort na de rust, zette Romeo Vermant orde op zaken voor Club Brugge en nog voor het uur om was had ook Tzolis twee streepjes achter zijn naam staan.



Een niet meer dan logisch resultaat, want Club dwong voor eigen volk een resem kansen af. Na nog geen vijf minuten landde een afgeweken schot van Vanaken al op de lat, een kopbal van Vetlesen ging nipt voorlangs en een vluchtschot van De Cuyper spatte uiteen op de borst van Vandenberghe.



Toch was het dus KAA Gent dat na een snelle omschakeling de score opende. Vanzeir ontbond zijn duivels met een knappe rush en schudde ook nog eens de perfecte voorzet uit zijn sloffen. Gandelman nam die dankbaar aan en gleed aan de tweede paal de 0-1 in doel.



Als door een wesp gestoken ging Club naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar het zat de thuisploeg niet mee. Watanabe en de paal, zo heetten de Brugse boemannen. De Japanner redde een schot van Vanaken op de lijn, waarna de bal tegen de paal botste. Bij de herneming van Mechele was het andersom: eerst de paal, dan Watanabe op de lijn.



Kort voor de rust kreeg Club toch wat het verdiende met een parel van een goal. Balverlies van Torunarigha leidde een snedige counter in en op aangeven van Tzolis knalde Vermant de bal hoog in doel.