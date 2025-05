LIVE (13.30 u) - Hasi roteert volop: 9 wissels bij Anderlecht, waar Kana, Foket en Goto in de basis staan tegen Antwerp

7 op 9 voor Anderlecht tegen The Great Old

Spelen tegen het stamnummer 1, dat ligt Anderlecht wel dit seizoen.





Op de 2e speeldag van de competitie ging de recordkampioen met 1-2 winnen op de Bosuil dankzij een late goal van Majeed Ashimeru. Zo begon Anderlecht met een 6 op 6 aan de competitie, Antwerp moest het doen met 3 punten uit 2 wedstrijden.





Op 9 februari klopte Anderlecht The Great Old met 2-0 in eigen huis. Man van de wedstrijd? Kasper Dolberg nam de 2 doelpunten voor zijn rekening en besliste de wedstrijd op 6 minuten tijd in het voordeel van paars-wit.





2 weken geleden kregen we de eerste confrontatie te zien tussen Anderlecht en Antwerp in deze Champions' Play-offs. Een allesbehalve overtuigende prestatie leidde tot een brilscore, maar zowel Anderlecht als Antwerp pakten hun eerste punten in deze Play-offs.