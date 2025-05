Anderlecht tankt vertrouwen richting bekerfinale door (met B-ploeg) klinkende zege te boeken op Antwerp

Besnik Hasi: "Het plan vandaag was gezien de omstandigheden - het weer en door de korte opeenvolging van wedstrijden - om een paar jongens rust te gunnen. Thorgan Hazard had een tikje gekregen, Simic was geschorst en N'Diaye komt terug van een blessure."



"Het was uiteindelijk het perfecte scenario. Je houdt je krachten en pakt toch 3 punten. Dan moet ik chapeau zeggen aan mijn starters. Het is niet zo gemakkelijk. Ze hebben nog nooit alle 11 samengespeeld. Dat ging niet zo lekker in de eerste helft."



"In de tweede helft hebben we 2 dingen veranderd en dan waren we veel beter. We zijn klaar voor zondag. De sfeer is beter en beter aan het worden."



Andries Ulderink: "We waren niet goed genoeg vandaag. Ik vond ons minder fris dan de voorbije wedstrijden en op vlak van tempo aan de bal en in het druk zetten miste ik intensiteit. Ondanks dat kom je in de eerste helft nauwelijks in de problemen en krijg je zelf wat gevaarlijke momenten."



"We gingen bij de tegendoelpunten kinderlijk in de fout en dat kan je je niet veroorloven. We hoeven niet te ontkennen dat dit de 4e wedstrijd op korte tijd was en dat heeft zijn invloed op de frisheid. Al mag dat geen excuus zijn. De vierde plaats is weg en op basis van vandaag verdienen we het ook niet om boven Anderlecht te staan."