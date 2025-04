LIVE: Chery op de paal en Tolu op Lammens, Antwerp en Genk houden elkaar in evenwicht

Antwerp op zoek naar langverwachte zege

Afgelopen zondag kon Antwerp op bezoek bij Anderlecht zijn eerste puntje in deze Champions' Play-offs sprokkelen. Op een overwinning is het voor The Great Old nu al meer dan twee maanden wachten. Sinds de thuisoverwinning tegen KV Kortrijk op 15 februari speelde Antwerp in acht wedstrijden vier keer gelijk en verloor het even vaak.