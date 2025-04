Union mengt zich in titelstrijd met klinische zege bij Racing Genk, dat leidersplaats verliest

EINDE: 1-2! Union komt naast Genk

Het was nog enorm spannend in de slotminuten, maar Union trekt de overwinning in deze kraker tegen Genk verdiend over de streep.



Een doelpunt vlak voor en vlak na de rust legden een potige wedstrijd in een definitieve plooi. Een aansluitingstreffer van Tolu kwam te laat voor een Genk dat pas helemaal op het einde echt in gang schoot. Zo is de eerste thuisnederlaag dit seizoen een feit voor de Limburgers.