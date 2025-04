LIVE (16 uur): Karetsas start opnieuw in basis bij Genk in topper tegen Union, El Hadj verhuist naar bank

Onderlinge duels

Winnen van Union in eigen huis? Lange tijd was het niet weggelegd voor Genk. Sinds de terugkeer van de Unionisten naar de hoogste klasse in het seizoen 2021-2022 won Genk slechts twee van de zes duels in de Cegeka Arena. Dat waren wel de laatste 2: op de openingsspeeldag van de Champions' play-offs vorig seizoen (1-0) en dus enkele weken geleden.