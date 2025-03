Openen met statement: Union knalt Antwerp vijf goals om de oren en wakkert titelvuur aan

De laatste keer dat deze ploegen tegenover elkaar stonden, was in de Beker van België. Toen was Antwerp aan het feest met 5-1. Vanavond, bijna drie maanden later, heeft Union zijn revanche beet.

Vanaf de eerste seconde vloog Union een verbouwereerd Antwerp naar de keel. De scherpte van de thuisploeg werd al na een handvol minuten beloond. Een hoekschop bleef plakken in de zestien en Khalaili stond op de juiste plek om af te werken.



Bij Antwerp wisten ze niet waar ze eerst moesten blussen. Zelfs na het vroege uitvallen van Boufal bleef Union domineren. David had zich op weg naar doel kunnen laten vallen na herhaaldelijk trekken van Bozjinov, maar de Canadees zette door en scoorde zelfs. 2-0 na nog geen kwartier.



Een geweldige actie van Kerk gaf Antwerp echter hoop. De Nederlander schotelde Balikwisha de 2-1 voor. Feest bij de bezoekers, tot de VAR roet in het eten gooide. Buitenspel. Wat later waren de rollen omgekeerd. Kerk liep een assist van Balikwisha in doel. Ditmaal had de lijnrechter offside gezien en moest de VAR opnieuw tussenkomen. Opnieuw keerde die de beslissing om. Antwerp stond plots toch op 2-1.



Een zeer gevleide tussenstand, moet ook Bozjinov gedacht hebben. Vlak voor de rust stampte hij op de voet van David. De Bulgaar mocht met rood vertrekken, en Ivanovic zette de strafschop koeltjes om. Daarmee was de wedstrijd zo goed als dood.



Zo goed als al het spektakel was in de eerst helft geperst. Na de rust haalde Union de voet van het gaspedaal. Op gepaste tijdstippen duwden de Brusselaars nog een paar keer door. Zo werd Riedewald tot een owngoal gedwongen en mocht Ivanovic in het slot de kers op de taart zetten met een knal in de winkelhaak.