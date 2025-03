Pareltje Karetsas luidt feestavond in: Racing Genk maakt statement met 4-0-zege tegen KAA Gent en herstelt bonus

Zelfs twee gemiste penalty’s deden Racing Genk niet wankelen. De leider heeft meteen een statement gemaakt in de play-offs met een ruime zege tegen KAA Gent. Een prachtgoal van Karetsas luidde de feestavond in, scherpschutters Tolu en Oh (2x) zorgden voor een 4-0-eindstand.

OH Leuven, Kortrijk, Union en Club Brugge. Dat zijn de enige ploegen die Racing Genk dit seizoen een nederlaag konden aansmeren. Stuk voor stuk buitenshuis, want in de eigen Cegeka Arena verloor Genk dit seizoen nog geen enkele keer. Die straffe reeks kreeg vanavond een nieuw hoofdstuk.

Gent begint het best aan de tweede helft, maar net als bij de openingsgoal van Karetsas slaat Genk toe wanneer de bezoekers beter in match komen. Tolu toont zijn klasse bij een één-twee met Steuckers en maakt er 2-0 van. Daarna geeft Genk de controle niet meer uit handen.

Een prachtgoal die alle Genkse frustraties naar de vergetelheid katapulteerde. Kort voor de rust ontbond Konstantinos Karetsas zijn duivels: met een wondermooi afstandsschot deed de kersverse Griekse international de Cegeka Arena daveren van vreugde.



Van opluchting ook, want de eerste helft was een rollercoaster van emoties voor de Genkse fans. Een vroege treffer van Bangoura werd afgekeurd voor buitenspel en toen de bal even later op de stip ging, kreeg Steuckers zijn strafschop niet voorbij Vandenberghe.



Het knotsgekke verloop hield daar niet op. Baah werd in de zestien onderuit geduwd, maar de bal stuiterde door tot bij Emmanuel Arokodare Toluwalase en die bracht Genk tóch op voorsprong. Na (onbewust) hands van de vallende Baah weliswaar en dus werd ook zijn treffer afgekeurd. KRC Genk kreeg in ruil wel een penalty, maar Tolu deed het nog slechter dan Steuckers en mikte naast.



Twee afgekeurde goals én twee penaltymissers in amper 22 minuten. Genk was begrijpelijk even van slag en ontsnapte toen Gudjohnsen op het halfuur een huizenhoge kans liet liggen. Ook Vanzeir en Lopes lieten Genk bibberen, maar met zijn prachtige klasseflits riep Karetsas de Gentse opmars abrupt een halt toe.