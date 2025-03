Perfecte start voor Club Brugge: dominant blauw-zwart rekent vlot af met machteloos Anderlecht

Club Brugge verslaan in de play-offs, voor Anderlecht is dat al geleden van het seizoen 2017-2018. Sindsdien stonden Club en Anderlecht nu al negen keer tegenover elkaar in de Champions' Play-offs en Anderlecht kon niet één van die duels winnen. Club won vijf keer, vier keer draaide het op een gelijkspel uit.

Scoren tegen Anderlecht, dat was Christos Tzolis dit seizoen nog niet gelukt. Vandaag was hij de man die het tien minuten voor de rust openbrak voor Club Brugge. Enkele sterke tussenkomsten van Coosemans verhinderden dat de Griek al vroeger de score opende.

De vraag was niet of Club Brugge zou scoren, maar wel wanneer. Zo groot was het overwicht van de thuisploeg in de eerste helft, zo onbestaand was het offensieve weerwerk van Anderlecht. Mirakels bestaan niet, dat weet Besnik Hasi nu ook. Zijn rentree zorgde niet voor een schokeffect bij paars-wit.



Na amper twee minuten moest Coosemans al alle zeilen bijzetten op een kopbal van Tzolis Christos, de toon was meteen gezet. Anderlecht kwam niet uit de omknelling en ontsnapte halfweg de eerste helft aan de 1-0. Aannemen en naar binnen kappen. Ferran Jutglà deed alles goed na een prima pass van Sabbe, maar bij de afwerking ging de Catalaan de mist in.



De Brugse druk hield aan en enkel dankzij reddingen van Coosemans op schoten van Jashari en Tzolis bleef Anderlecht overeind. Uiteindelijk kraakten de bezoekers toch. Na balverlies van Hazard schonk Tzolis Club de oververdiende voorsprong.

Bijna werd het nog voor de rust 2-0 toen Jutgla gelanceerd werd. Na een botsing met Colin Coosemans tikte hij de bal simpel binnen, maar op aangeven van de VAR werd de treffer terecht afgekeurd voor een overtreding op de doelman.