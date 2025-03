LIVE: Anderlecht ontsnapt meteen aan achterstand tegen Club Brugge, Coosemans kan nog net tegengoal voorkomen

Dolberg meteen in de basis

Besnik Hasi heeft meteen twee verrassingen in petto voor de start van de play-offs. In zijn eerste opstelling als kersvers Anderlecht-coach zet hij Kasper Dolberg weer in de basis. De Deense spits lag met een knieblessure in de lappenmand, maar moet nu weer topfit zijn voor de play-offs.



Ook Majeed Ashimeru is terug in de basis. Na een afwezigheid van 3 maanden mocht hij in maart wat wedstrijdritme opdoen met invalbeurten. Nu staat hij meteen in de basis tegen Club Brugge.