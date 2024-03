Westerlo gaat op zoek naar de veilige haven, Charleroi heeft elk punt nodig

Wie lacht vanavond in 't Kuipje? Westerlo of Charleroi?



De thuisploeg kan met een zege (nagenoeg) zeker zijn van het behoud, Charleroi geraakt maar niet verlost van de gevarenzone en de Relegation play-offs.



Westerlo telt 29 punten, Charleroi 25 punten.



Charerloi is de slechtste uitploeg in onze competitie met slechts 4 punten (uit 4 draws).