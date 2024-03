LIVE: Westerlo of Charleroi, wie zet grote stap naar het behoud?

Sinds de terugkeer van Westerlo in de hoogste klasse staat deze wedstrijd garant voor een spannende wedstrijd met veel doelpunten. De vorige 3 confrontaties eindigden telkens in 2-3 of 3-2, tweemaal in het voordeel van Charleroi en eenmaal in het voordeel van Westerlo.



Wat het extra opvallend maakt is dat in elk van deze wedstrijden beide teams nog scoorden na minuut 88. Hopelijk krijgen we vanavond evenveel spektakel.