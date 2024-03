LIVE (16u): Wat kan Cercle Brugge zonder Denkey tegen ploeg in vorm KV Mechelen in strijd om PO 1?

Muslic moet creatief zijn, want de Cercle-trainer kan in dit cruciaal duel in de race om PO 1 dus geen beroep doen op sleutelspelers Denkey en Van Der Bruggen. Nazinho is wel terug uit schorsing en komt in de basis en ook Efekele wordt in de startende elf gedropt. Wie de diepe spitsrol van Denkey moet overnemen blijft nog een raadsel: Minda? Felipe Augusto? Efekele? Of zal Muslic sleutelen aan zijn formatie en met 2 spitsen spelen?