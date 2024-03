Cercle Brugge mist topschutter Kevin Denkey in belangrijk duel tegen KV Mechelen

Bij Cercle zal coach Miron Muslic moeten puzzelen.



Topschutter Kevin Denkey is een speeldag geel geschorst. Hannes Van Der Bruggen zit dan weer z'n 1e van 2 schorsingsdagen uit.



Ook Thibo Somers ontbreekt nog altijd. De Cercle-aanvoerder is nog altijd onvoldoende hersteld van een hersenschudding.



Wel weer in de kern: Hugo Siquet en Christiaan Ravych. Beide Cercle-spelers keren terug uit blessure.