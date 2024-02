LIVE: Djenepo geeft Standard weer hoop tegen competitieleider Union

Doelpunten maken, het is de essentie van voetbal en net daar wringt dit seizoen het schoentje bij Standard. In 10 van de 26 competitiewedstrijden slaagden de Luikenaars er niet in om te scoren. Standard zit aan 24 treffers of minder dan 1 goal per wedstrijd, enkel Kortrijk en Eupen waren dit seizoen nog minder productief.





Ter vergelijking: Union kwam in slechts twee duels niet tot scoren en trof dit seizoen al 57 keer raak in 26 competitiewedstrijden of gemiddeld 2 goals per wedstrijd.