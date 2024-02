RWDM en OH Leuven staan voor levensbelangrijke kelderkraker

Het is vijf voor twaalf voor RWDM en OHL. Beide teams staan met nog drie speeldagen te gaan in de gevarenzone.



OHL deelt met Charleroi plek twaalf met 25 punten, RWDM heeft drie punten minder en is veertiende.



Enkel met de zege kunnen beide teams tevreden zijn in deze degradatietopper. Volg alle actie live om 16 uur.