LIVE: Krijgen we nog een winnaar in kelderkraker tussen RWDM en OHL?

OH Leuven heeft goede herinneringen aan de laatste bezoekjes aan RWDM. Sinds RWDM in 2003 een eerste keer van stamnummer veranderde, verloren de Leuvenaars niet meer in het Edmond Machtensstadion. Er werd in tweede klasse 2 keer gewonnen en éénmaal gelijk gespeeld, en ook in de beker kraaide OHL tweemaal victorie in Molenbeek.