Bouwt KV Mechelen tegen rode lantaarn KV Kortrijk verder aan succesreeks?

Vier zeges en twee draws: met een knappe 14 op 18 is KV Mechelen voorlopig nog ongeslagen in de competitie dit jaar.



Sinds de komst van coach Besnik Hasi draait de geel-rode machine weer op volle toeren. KVM staat voorlopig achtste op zes punten van Gent, en is met drie wedstrijden te gaan in principe dus nog in de running voor de Champions' Play-offs.



Tegen rode lantaarn KV Kortrijk, dat op degradatiekoers ligt, wil Mechelen verder bouwen aan die succesreeks. Volg het hier live om 20.45 uur.