LIVE: Gent begint na doldwaas halfuur in genietbare topper tegen Antwerp met 2-1-voorsprong aan de tweede helft

In eigen huis kon Gent in de laatste 10 competitiewedstrijden niet winnen van Antwerp. In de 4-2-overwinning in het seizoen 2000/2001 was Kaklamanos (kent u die nog?) toen de held met twee doelpunten voor de Buffalo's. Sindsdien waren er 5 gelijke spelen en 5 verloren wedstrijden. Kleine zijnoot: er was wel 13 jaar geen competitieduel tussen de twee, omdat Antwerp toen in de lagere klassen speelde. Maar in het nieuwe stadion heeft Gent dus nog nooit van Antwerp kunnen winnen in de competitie.