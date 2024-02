AA Gent kan zich tegen Antwerp geen fout veroorloven met oog op play-offs

4 op 18. De cijfers van AA Gent sinds de jaarwisseling zijn ronduit slecht. De vele vertrekkers en tijdelijke afwezigheden door de Asian Cup en Africa Cup hebben het momentum van de Buffalo's helemaal gebroken.



Gent ging er bovendien ook nog uit in de beker tegen Club Brugge en werd in Europa roemloos uitgeschakeld door het bescheiden Maccabi Haifa.



"We moeten positief blijven, maar er moet wel een minimum aan kwaliteit zijn om optimistisch te zijn", sprak coach Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie in aanloop naar dit weekend.



Als de Buffalo's hun plekje in de top zes niet willen verspelen, is een nieuwe uitschuiver tegen landskampioen Antwerp hoe dan ook uit den boze.