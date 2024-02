LIVE: Bijzonder intense openingsfase in Club - Anderlecht, openingsgoal Dreyer afgekeurd

Op vier wedstrijden van het einde is de reguliere competitie in money time aanbeland. Anderlecht is tweede met 14 punten meer dan de zevende Cercle Brugge en is dus mathematisch al zeker van een plekje in de Champions' Play-offs.



De Brusselaars zijn bovendien bezig aan een straffe ongeslagen reeks. RSCA verloor niet meer in de competitie sinds eind oktober tegen Standard en pakte sindsdien 33 op 45. Het wil nu vooral de kloof met leider Union zo klein mogelijk houden.



Blauw-zwart verloor deze maand van Antwerp en raakte niet voorbij Cercle in de stadsderby. In de stand staat Club derde, vijf punten boven de zevende. Een zege tegen rivaal Anderlecht zou de jongens van Ronny Deila een stevige boost richting play-offs geven.